Nouvelle baisse de la criminalité dans le canton de Vaud. Les chiffres ont été dévoilés ce lundi 27 mars 2017.

Suivant la tendance nationale (-4%), les infractions au code pénal ont diminué de 6,5% l’année dernière en terres vaudoises, pour atteindre 54’548. Parmi ces chiffres, à signaler la baisse du nombre d’homicide : 6 en 2016, contre 7 en 2015. Les cambriolages sont aussi en diminution de 4,6% à 7’183 cas. Une baisse également de 22% pour les vols de véhicules, qui ont atteint 2’679 l’année dernière.

Pour expliquer ce bilan positif en matière de criminalité, la Conseillère d’Etat en charge de la sécurité, Béatrice Métraux, met en avant la coordination de tous les acteurs de la chaîne pénale:

Mais tout n’est pas rose dans ce bilan de la criminalité. Malgré une baisse générale, certains délits sont, eux, en hausse. C’est le cas notamment des atteintes à l’intégrité sexuelle, qui passent de 625 à 672 cas. Les infractions à la loi sur les stupéfiants et à la loi sur les étrangers ont augmenté aussi de de 8 et 16 %. Les cas d’escroqueries prennent aussi l’ascenseur : +11% en 2016, pour atteindre 873 cas. En cause notamment : internet et ses arnaques. Le Commandant de la Police Cantonale vaudoise, Jacques Antenen:

De son côté, Lausanne enregistre ses chiffres les plus bas en matière de criminalité depuis 2009. Le nombre d’infractions au code pénal a baissé de 6% l’année dernière pour atteindre 16’210. Une diminution est notamment observée en ce qui concerne les vols : – 11% avec 6’755 cas. Comment expliquer cette baisse ?

Le Municipal lausannois en charge de la sécurité, Pierre-Antoine Hildbrand:

