La BCV lance la 5e édition de son « Silicon Valley Startup Camp ». Du 10 au 17 septembre, 10 étudiants du canton de Vaud, désireux de créer leur entreprise, partiront en Californie.

Durant une semaine, ils participeront à des ateliers, observeront des start-ups, visiteront des laboratoires de création et rencontreront des entrepreneurs. Objectif du camp : faire germer l’esprit d’entreprise chez les participants.

Depuis 2013, l’opération a porté ses fruits. Plusieurs étudiants des précédentes éditions ont créé leur start-up au retour et, pour certains, ont aujourd’hui plusieurs employés. Christian Jacot-Descombes, porte-parole de la Banque cantonale vaudoise

Susciter des vocations entrepreneuriales est l’un des buts du camp. Car, aujourd’hui, l’innovation est plus que jamais un levier de croissance selon Christian Jacot-Descombes :

Depuis 2012, le canton de Vaud a renforcé son soutien à l’innovation, à travers des plateformes comme Innovaud ou la FIT, la Fondation pour l’innovation technologique. Les fonds investis dans les start-ups suisses viennent aussi de plus en plus loin selon Joao Brinca, responsable stratégie et organisation à la BCV et membre du conseil de fondation de la FIT.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril. Informations sur la page Facebook du Silicon Valley Startup Camp.