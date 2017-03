L’Etat de Vaud a présenté ce jeudi des comptes 2016 positifs, pour la 12e année consécutive.

Il se soldent par un excédent de revenus de 186 millions de francs, soit largement plus que l’excédent de 2 millions initialement prévu dans le budget. Les revenus de l’Etat atteignent 9,8 milliards, en hausse de plus de 660 millions grâce notamment aux recettes fiscales. Mais la hausse de ces revenus fiscaux s’explique principalement par des éléments conjoncturels, ce qui reste une préoccupation pour le ministre vaudois des Finances, Pascal Broulis

De leur côté, les charges de l’Etat sont en croissance d’environ 2% à plus de 9,6 milliards :

Autre secteur dont les charges ont augmenté, l’accueil des migrants avec 38 millions supplémentaires. Pour le reste, le Canton a investit 642 millions dans l’économie vaudoise l’an dernier. Un chiffre constant depuis quelques années. Pascal Broulis, ministre des Finances du canton de Vaud :

Les nombreux investissements ont une conséquence sur la dette vaudoise, qui grimpe. Avec en plus le versement d’une tranche de 180 millions de recapitalisation de la caisse de pension, la dette passe de 705 millions en 2015, à 775 millions en 2016. Elle devrait continuer d’augmenter ces prochaines années…

Autre chiffre, sur 100 francs dépensés en 2016, l’Etat a consacré 95 centimes à l’environnement. À l’époque de la transition énergétique, le Conseiller d’Etat en charge des Finances juge la proportion correcte :

Côté réactions politiques, à un mois des élections cantonales, le PS et les Verts, majoritaires au gouvernement, saluent la politique d’investissements et une gestion saine des finances. À droite, le PLR dénonce l’augmentation de la dette et les coûts du social qui freinent la marge de manoeuvre de l’Etat.