Les contours du futur quartier lausannois de Rasude se dessinent. Une exposition publique invite dès ce mardi 4 avril la population à venir découvrir le lauréat du concours d’architecture de ce projet.

Ce nouveau quartier de Rasude se situera entre la gare de Lausanne et l’Avenue d’Ouchy, sur l’ancien centre de tri de La Poste. À terme, il doit accueillir plusieurs milliers d’emplois, des logements et un hôtel. Ces prochains mois, les associations de quartier, notamment, seront approchées pour donner la forme définitive à ce projet de Rasude. Mais aujourd’hui, on sait déjà, dans les grandes lignes à quoi il ressemblera. Marc Pointet, Président de la société de valorisation de Rasude:

Ces prochains mois, les associations de quartier seront consultées pour donner la forme définitive à ce projet de Rasude. Marc Pointet:

Selon le calendrier fixé par ses promoteurs, Mobimo et les CFF, le quartier de Rasude pourrait ouvrir ses portes en 2022.