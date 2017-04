La transformation de la gare de Renens a débuté avec l’inauguration d’un nouveau passage inférieur.

Dans le cadre du projet Léman 2030, les CFF et les autorités cantonales et communales ont inauguré ce mercredi le nouveau passage sous-voies pour les voyageurs. Objectif, faire de la gare de Renens un espace plus sûr, plus confortable et plus accessible pour les voyageurs. Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF

Ce nouveau passage inférieur est la première étape d’une série de travaux en gare de Renens :