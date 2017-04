Plus d’interventions pour les Pompiers lausannois en 2016. Professionnels et volontaires ont effectué 2’115 sorties l’année dernière, soit 30 de plus qu’en 2015.

Alarmes automatiques et incendies de toutes sortes représentent à nouveau la moitié des missions des soldats du feu. Les fuites d’hydrocarbure ont, elles, pris l’ascenseur en 2016. Le Commandant des Sapeurs-Pompiers lausannois, le Major Mehdi Jaccaud:

Pour intervenir, le corps des Sapeurs-Pompiers lausannois comptait en 2016 121 professionnels et 187 volontaires répartis entre le Service de Protection et Sauvetage de Lausanne (SPSL) et le SDIS Lausanne-Epalinges. Un effectif suffisant aujourd’hui, mais peut-être pas demain. Le Commandant des Sapeurs-Pompiers lausannois, le Major Mehdi Jaccaud:

Source illustration: SPSL