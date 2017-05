Visite en terrain conquis pour Ueli Maurer. Le Conseiller Fédéral en charge des finances était en visite ce mercredi 3 mai dans le canton de Vaud. Il était accompagné du Conseiller d’Etat vaudois Pascal Broulis.

Le chef du Département fédéral des finances et celui des finances vaudoises ont visité deux entreprises. L’une à Orbe et une PME à Champagne. Officiellement pour « prendre le pouls » de l’économie vaudoise.

Mais derrière cette mise en scène, l’intention est plutôt claire : Ueli Maurer fait déjà campagne pour son projet fiscal 17. Encore en préparation, il doit venir remplacer la RIE3 balayée par les Suisses en février 2017, mais acceptée dans le canton de Vaud. Les vaudois qui avaient déjà très largement plébiscité la version cantonale de la réforme de la fiscalité des entreprises.

Un modèle plus sociale et plus clair dont souhaite s’inspirer Ueli Maurer pour son PF 17:

Alors pour son nouveau projet fiscal, le Conseiller Fédéral Ueli Maurer dit avoir « appris des échecs de la RIE3 ». Il veut notamment jouer la carte de la transparence:

Pour sa part, le Conseiller d’Etat vaudois en charge des finances estime qu’il faudra être attentif au taux d’imposition appliqué dans chacun des cantons. La souplesse est de mise pour Pascal Broulis:

Actuellement les discussions sur le projet fiscal 17 sont en cours avec les cantons, les villes ou encore les partis politiques. Le Conseil Fédéral entend ensuite définir les grandes lignes en juin prochain. Ueli Maurer espère une entrée en vigueur de son PF17, sans referendum, en janvier 2019.