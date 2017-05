L’Office fédéral des transports vient de délivrer l’approbations des plans de la construction du tunnel du LEB sous l’avenue d’Echallens à Lausanne. Les travaux pourraient débuter cet été.

C’est une étape de plus pour le futur tunnel du LEB. Avec ce feu vert, la Confédération confirme la pertinence du projet qui doit améliorer la sécurité et l’offre pour les voyageurs. Ce tunnel à double voie de 1,7km de Long, prévu entre Union-Prilly et Lasanne-Chauderon, doit permettre de résoudre définitivement les problèmes de sécurité posés par la cohabitation entre les piétons, les cyclistes, les automobilistes et les trains sur l’avenue d’Echallens. Cet axe a déjà connu 5 accidents depuis le début de l’année 2017. Il y a donc urgence selon la conseillère d’Etat en charge des infrastructures, Nuria Gorrite :

Le projet lancé en début de législature pourrait ainsi devenir concret cet été. Le canton salue un dénouement rapide s’agissant d’une infrastructure ferroviaire. Mais le temps des autorités n’est pas le même que le temps des usagers. Nuria Gorrite :

Si la Confédération a donné son feu vert pour les travaux du tunnel, reste à obtenir les financements devant le Grand Conseil vaudois :

Les travaux pourraient ainsi débuter dans le courant de l’été pour une mise en service à la fin de l’année 2020. La construction du tunnel sera menée depuis ses deux futures extrémités. Un pont provisoire sera construit pour permettre de maintenir le trafic routier et ferroviaire durant le chantier.