La loi interdisant la mendicité sur tout le territoire vaudois va pouvoir être appliquée. La justice a rejeté un recours qui bloquait sa mise en oeuvre.

Par quatre voix contre une, la Cour constitutionnelle a rejeté ce mercredi 10 mai le recours d’un groupe de 2 mendiants suisses et de 6 roms. Ils demandaient l’annulation de cette loi votée par le Grand Conseil en septembre 2016. Leur requête visait à examiner cette interdiction de mendier sous l’angle des droits fondamentaux, comme la dignité humaine ou les libertés d’expression et économique. Au final, la Cour les déboute. La réaction de Me Xavier Rubli, l’avocat des requérants:

Pour rappel, un comité d’associations et de partis de gauche avait lancé un référendum contre cette loi. Il n’avait pas abouti, mais finalement transformé en pétition.