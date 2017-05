« Pote bourré = pote en danger ». C’est avec ce slogan que la ville de Lausanne lance sa campagne de prévention contre l’alcool.

Elle s’adresse aux jeunes de 13 à 17 ans. En marge de la « semaine alcool », organisée par l’Office fédéral de la santé publique, la Ville ajoute à sa campagne un clip vidéo, qui a pour but de susciter le dialogue entre parents et enfants. Le scénario de ce clip a été co-écrit avec des jeunes, et pour certains, le sujet est bien réel. Les explications d’Estelle Papaux, Secrétaire générale du département de l’enfance, de la jeunesse et des quartiers pour la Ville de Lausanne :

Le clip présente une fête non pas à l’extérieur, mais dans un appartement, où les jeunes perdent la maîtrise de leur consommation. Ce sont eux les premiers ciblés par cette vidéo. Estelle Papaux :

La consommation d’alcool à domicile doit être davantage prise au sérieux… Et les jeunes mieux informés. David Payot, municipal lausannois en charge de l’enfance, la jeunesse et les quartiers :

Le choix du lieu n’a pas été laissé au hasard. Stéphane Caduff, Responsable du secteur prévention, à la Fondation vaudoise contre l’alcoolisme :

La vidéo de prévention :

D’autres actions seront menées durant cette « semaine alcool ».