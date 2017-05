La Police vaudoise annonce avoir démantelé un réseau de trafiquants de drogue. Sept personnes impliquées ont été arrêtées. La filière était active notamment à Yverdon-les-Bains.

Cette affaire démarre en juin 2015. À cette époque, la Police a pris connaissance de l’existence d’un réseau nouvellement implanté en pleine ville d’Yverdon. Après 10 mois d’enquêtes et de surveillances, la brigade des stupéfiants a pu constater le trafic, et en particulier la détention et la vente de grandes quantités d’héroïne. En avril 2016, l’enquête se termine par la saisie de 800 grammes d’héroïne, de 450 grammes de cocaïne et de plus de 5 kilos de produits de coupage.

Dans le même temps, 7 personnes sont interpellées. Parmi elles, il y a deux frères considérés comme étant les principaux instigateurs de ce trafic. Âgés de 23 et 24 ans et originaires de Serbie, ils faisaient l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse. Déjà condamnés précédemment dans notre pays pour des faits similaires, ils avaient été refoulés dans leur pays d’origine et sont revenus s’installer dans la région au moyen de fausses cartes d’identité.

L’audience de jugement a elle eu lieu le 1er mai dernier. Le Tribunal a reconnu coupable 4 des 7 prévenus, notamment de vente de produits stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Les deux principaux protagonistes écopent respectivement de 5 ans et de 4 ans et 4 mois de prison ferme.