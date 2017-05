Un nouveau bol d’air pour le théâtre du Jorat. Le canton de Vaud et la commune de Jorat-Mézières ont décidé de renforcer leur soutien financier aux activités de l’institution.

La convention signée ce jeudi 18 mai 2017 s’étalera jusqu’en 2019 et est revue à la hausse. Elle promet 540’000 francs par an de subventions cantonales et 45’000 francs d’aides communales. Objectif : maintenir le rayonnement régional et national de ce théâtre en bois de 1’000 places, construit en 1908.

Maia Wentland Forte, Présidente de la Fondation du Théâtre du Jorat:

Maia Wentland Forte sait également qu’avec ces aides, il y a des attentes tant du canton que de la commune:

Crédit photo: ARC – Jean-Bernard Sieber