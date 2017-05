La gauche maintient sa majorité au gouvernement vaudois. Béatrice Métraux et Cesla Amarelle ont été élues dimanche.

La socialiste Cesla Amarelle fait son entrée au Conseil d’Etat, obtenant près de 44% des suffrages:

Béatrice Métraux a elle recueilli près de 50% des voix. Et vous allez l’entendre, pour l’écologiste sortante c’est le sentiment de joie et non de soulagement qui domine :

Le centre-droit, lui, est battu. Premier des viennent-ensuite, l’UDC Jacques Nicolet a recueilli moins de 40% des voix. On écoute sa déception :

Avec 38% des voix, la vert’libérale Isabelle Chevalley échoue elle aussi dans sa conquête du gouvernement vaudois:

Guillaume « Toto » Morand du « Parti de Rien » obtient lui près de 10% des suffrages. 6,39% pour la candidate de l’Alliance du Centre Sylvie Villa qui ferme la marche.