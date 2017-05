Soutenir les 1’800 seniors vaudois qui renoncent chaque année au permis de conduire. C’est la volonté du Canton.

Pour accompagner celles et ceux qui font ce choix, le Service des automobiles s’associe aux CFF. Ainsi, les conducteurs de 70 ans et plus qui renonceront à leur « bleu » entre le 1er juin et le 31 décembre prochains pourront obtenir des bons d’achats. Par exemple de 200 francs à faire valoir sur un abonnement général CFF de 2e classe.

Pascal Chatagny, Chef du service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud:

Mais au-delà de ça, l’objectif est de faire réfléchir les seniors. On retrouve Pascal Chatagny, le Chef du service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud:

Pour en savoir plus sur cette mesure: vd.ch

Crédit image: Marc Mongenet