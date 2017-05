Un local d’injection fait son retour sur la scène politique lausannoise. Le Conseil Communal dira ce mardi soir 30 mai 2017 s’il accepte, ou pas, le préavis 2016/41.

Le texte prévoit la création d’un espace de consommation de drogue sécurisé dans le quartier du Vallon. Pour rappel, il y a 10 ans, les lausannois avaient dit non en votation à un projet similaire. Mais aujourd’hui, le nouveau projet est mieux ficelé, le terrain mieux préparé et le soutien politique plus large selon Benoît Gaillard, Président du parti socialiste lausannois:

Mais le PLR est coupé en deux. Certains de ses Conseillers communaux sont favorables à cet espace de consommation. Et d’autres sont totalement contre. À l’image de Xavier de Haller:

Alors si le feu vert du Conseil Communal ce mardi soir à ce projet semble acquis, le PLR Xavier de Haller ne souhaite pas en rester là:

Pour le Président du PS Lausanne, une votation ne serait pas un problème. Le projet de local d’injection est solide. Benoît Gaillard:

Le Conseil Communal de Lausanne dira ce mardi soir s’il accepte ou non, l’ouverture d’un espace de consommation de drogue dans le quartier du Vallon.