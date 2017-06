Une piscine flambant neuve ! La Sarraz inaugure ce vendredi 2 juin 2017 la fin des travaux de ses bassins.

La rénovation n’aura pas concerné que les bassins: le toboggan, les vestiaires ou encore les installations techniques et les sanitaires ont été entièrement remis à neuf. Petite révolution aussi : les 2 bassins seront chauffés à 24 degrés, au moins, durant toute la période estivale.

Les travaux auront au total duré 9 mois. Une course contre-la-montre entamée l’automne dernier. L’heure est donc au soulagement pour Pierre-Alain Pingoud, le responsable de l’exploitation de la Piscine de la Venoge à La Sarraz:

Au total ce sont plusieurs millions de francs qui ont été investis par les 19 communes membres de l’AIPCV, l’association propriétaire du site de la piscine de La Sarraz. Pour son responsable d’exploitation, les rénovations étaient devenues nécessaires. Pierre-Alain Pingoud:

Et avec ce coup de frais, l’objectif est aussi de rendre encore plus attrayant La Sarraz et sa région. Pierre-Alain Pingoud:

L’ouverture publique de la piscine de La Sarraz, ce sera samedi 3 juin 2017, à 10h00.

Infos sur piscinedelavenoge.ch