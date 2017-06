À Lausanne, les habitants des Avenues Vinet et Beaulieu fêtent une victoire contre les nuisances sonores, avec le lancement ce jeudi du test de réduction de vitesse.

Après un combat d’une dizaine d’années, jalonné de pétitions et autres interpellations au Conseil communal de Lausanne, les habitants ont eu gain de cause, pour l’instant en tout cas. La vitesse est abaissée à 30km/h sur Vinet et Beaulieu de 22h à 6h du matin. Une victoire pour Anne-Françoise Decollogny, présidente du Collectif Vinet-Beaulieu et conseillère communale PS à Lausanne :

Un test qui durera jusqu’en 2018. Anne-Françoise Decollogny :

En dehors de l’aspect festif de la démarche, les habitants espèrent que la réduction de vitesse permettra une prise de conscience. Anne-Françoise Decollogny :