Michael Drieberg est notre dernier invité mystère de l’année! Le patron de Live Music Production viendra avec sa hotte remplie de cadeaux! Vous aurez l’occasion de gagner vos billets pour la 4e édition de Sion sous les étoiles!

Et on en a déjà plein les yeux, des étoiles… Rendez-vous du 12 au 16 juillet 2017 pour faire le plein de musique. Au menu: Sting, Sardou, Kids United, Zucchero, Véronique Sanson, les Insus, Christophe Maé, David Guetta et bien d’autres encore. Une soirée star 80 est prévue le jeudi 13 juillet ainsi que de l’humour avec le Jamel Comedy Club.

D’autres annonces vont suivre. On va voir si on arrive à grappiller des infos à Michael Drieberg en le faisant boire quelques coupettes…