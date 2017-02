Imaginez 900 personnes en méditation réunies toute une journée dans une salle pour atteindre un objectif pour le moins ambitieux: la paix dans le monde! C’est ce que vous propose le coach et thérapeute Olivier Honsperger. On en parle dès 8h!

Cette communion de 900 âmes se tiendra le 18 mars prochain dans la mythique salle montreusienne Miles Davis de 9h à 20h. Prévoyez une journée en immersion totale conduite par le coach et thérapeute Olivier Honsperger. On parle de coaching quantique, de guérison à distance et de paix dans le monde…

Pour les plus cartésiens d’entre nous, il y aura sûrement matière à réagir! N’hésitez pas à le faire via notre numéro WhatsApp 079 842 10 33!

