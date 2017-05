Le procès bis de Fabrice A., l’homme de 42 ans suspecté d’avoir assassiné Adeline M. a démarré lundi. Il est accusé d’avoir égorgé la socio-thérapeute genevoise en 2013.

C’était un premier jour plus expéditif que le premier procès qui remonte au mois d’octobre pour Fabrice A. à Genève…. Le nouveau président du Tribunal criminel, Fabrice Roch, a été plus concret et plus précis dans ses questions concernant le meurtre d’Adeline, la socio-thérapeute assassinée en septembre 2013. L’accusé, un homme de 42 ans présumé coupable d’assassinat s’est montré plutôt impassible lundi sur le banc des accusés. La question de la préméditation du meurtre était au cœur de l’audition. En somme, le prévenu a uniquement reconnu avoir prémédité son évasion mais pas l’homicide. Et cela, en dépit du fait qu’il avait déclaré l’inverse aux psychiatres qui l’ont expertisé. L’audience s’est terminée à 17h30. On écoute la réaction de la maman d’Adeline après cette première journée :

Juan Poy, le compagnon d’Adeline a fait preuve de sang-froid durant le procès bis hier. On l’écoute :

