Un page se tourne dans l’Histoire du Servette football club : son capitaine Tibert Pont a joué son dernier match devant son public sous le maillot servettien samedi face au FC Aarau et il a marqué le seul but du match!

Tibert Pont a pris congé de ses supporters de la meilleure façon possible. Titularisé dès le début en défense central, il a marqué l’unique but du match au début de la seconde mi-temps (47e). Un but qui valait un succès et trois points de plus sont tombés dans l’escarcelle des Grenats qui ont ainsi assuré leur troisième rang au classement final de Challange League pour la saison qui se termine.

Mais tout cela était anecdotique, car c’est le n°6 grenat qu’il convenait de fêter. Et la fête, malgré une faiblesse assistance (2056 spectateurs présents) a bien eu lieu. Les fans servettiens lui ont d’ailleurs témoigne leur soutien en scandant son nom et en déployant des banderoles.

Et puis, signe du destin : Tibert Pont a retrouvé dans le camp des visiteurs Marco Schällibaum, l’entraîneur qu’il l’a fait débuter en Super League il y a quatorze ans…

Quel souvenir en a-t-il gardé ?

Bien que battu samedi soir, le coach du FC Aarau s’est réjoui de l’hommage rendu à son ancien joueur.

Mais retrouvailles mises à part, l’évocation de ce tout premier match en Super League ne fait pas resurgir les meilleurs souvenirs…

Après 21 ans passés au Servette FC sans interruption, Tibert Pont jouera son tout dernier match sous le maillot grenat samedi (17h45) à Baulmes face au Mont sur Lausanne. Il garde peut-être une point d’amertume, car il aurait bien voulu poursuivre l’aventure au-delà de l’exercice 16-17.

Car à son âge (33 ans), il pourrait bien poursuivre sa longue carrière dans un autre club.