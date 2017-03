Cette semaine, Romande Energie, partenaire à l’innovation du PaléoFestival Nyon vous offre vos billets en avant-première pour l’édition 2017 qui se déroulera du 18 au 23 juillet prochain. Soyez attentif et restez à l’écoute!

Pour gagner c’est simple, quand notre animateur vous appelle entre 16h et 20h, à la question :

QUI VOUS ENVOIE À PALÉO CET ÉTÉ ?

Répondez

ROMANDE ENERGIE !

et c’est gagné !

Pour vous sélectionner, connectez-vous à votre compte et confirmez votre participation ci-dessous.

Après le succès remporté en 2016 avec la recharge gratuite de près de 5’000 mobiles, nous renouvelons l’opération en 2017 et nous serons au service des festivaliers sur notre stand, qui se trouve en face de l’entrée de la Terrasse. Ce service permettra d’assurer la recharge simultanée de 400 téléphones portables grâce à des panneaux solaires photovoltaïques.

Par ailleurs, en tant que « Partenaire à l’innovation » nous participons activement au bon fonctionnement de la manifestation par la conception, l’installation et la gestion de l’infrastructure électrique et par la mise en lumière artistique et festive du festival (hors scènes). En outre, nous certifions 100% de la consommation électrique du Paléo en énergies renouvelables.

Retrouvez plus d’informations sur romande-energie.ch

Formulaire d’inscription

Informations personnelles * Prénom Nom

Vos coordonnées * Rue Code Postal Ville

Téléphone *

Adresse e-mail *

Date de naissance *

Pour quelle date désirez-vous gagner vos invitations? * Mardi 18 juillet 2017 Mercredi 19 juillet 2017 Jeudi 20 juillet 2017 Vendredi 21 juillet 2017 Samedi 22 juillet 2017 Dimanche 23 juillet 2017



En participant au concours, vous acceptez que vos données soient transmises à notre partenaire Romande Energie dans le cadre du tirage au sort et à des fins marketing.

Multipliez vos chances de gagner

Romande Energie vous offre vos billets, pour la soirée de votre choix, et avant tout le monde! Rendez-vous sur la page Facebook de Romande Energie pour tenter votre chance avant le dimanche 2 avril à minuit! https://www.facebook.com/RomandeEnergie