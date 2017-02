Le méridien des reins se termine par le point 27 qui se trouve sous chaque clavicule comme vous pouvez le voir sur la photo.

Le rein est l’organe où siège les peurs et ces dernières nous empêchent de nous enraciner dans le bonheur. La stimulation de ces points peut vous y aider.

Il vous arrive parfois durant la journée d’avoir un petit «coup de mou» comme on dit, de vous sentir fatigué, alors en stimulant ces points, votre énergie va remonter et vous ne ressentirez plus cette fatigue.

Mais comment fait-on ? Vous posez une main sur le nombril (n’importe laquelle) , paume contre le nombril, puis avec le pouce de l’autre main d’un côté et l’index et le majeur de l’autre vous stimulez les points en-dessous des clavicules. Pour les trouvez, vous partez de l’os claviculaire, puis en dessous vous devez sentir comme 2 creux qui parfois font un peu mal, les points R27 se trouvent à cet endroit.

