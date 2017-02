Ils sont situés sur les points initial et terminal du méridien gouverneur, et sont associés au cerveau, à la colonne vertébrale et au système nerveux central. Le méridien gouverneur est lié aux douleurs du passé du fait de croire que l’on n’est pas digne d’amour.

Ces points se trouvent au-dessus de la lèvre supérieure (sous le nez) et le second au-dessus du coccyx. Vous mettez deux doigts au-dessus de la lèvre supérieure et posez deux doigts de l’autre main au-dessus du coccyx (photo ci-dessous). Vous tenez les points une minute environ en sentant l’énergie qui remonte la colonne vertébrale au rythme de la respiration.

Ces points augmentent la capacité à se concentrer sur une tâche, ainsi que l’intérêt et la motivation. Vous pouvez également vous en servir lorsque vous avez besoin de vous éclaircir les idées. Par exemple, lorsque vous êtes au travail et que vous avez une décision à prendre, vous tenez ces deux points et la décision vous semblera évidente.

