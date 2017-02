Toutes les émotions qui ne s’expriment pas, s’impriment dans votre corps, dans vos cellules.

Il est parfois difficile d’identifier l’émotion que nous ressentons et il peut arriver qu’il y’en ait plusieurs qui s’entremêlent. Commencez par identifier dans quelle partie de votre corps se trouve cette émotion. On parle parfois de boules au ventre, de noeud dans la gorge ou encore en avoir plein le dos. Qu’est-ce que nous n’avons pas exprimé ? Que devons-nous comprendre ?

Puis réfléchissez à comment les exprimer, moi par exemple lorsqu’une situation me met en colère, je chante à tue-tête dans ma voiture. Après cela, je me sens apaisée et capable de réfléchir. Lorsqu’on est triste, il n’est pas nécessaire de pleurer. Peut-être que votre moyen pour extérioriser cette tristesse est d’écrire ou de crier en forêt. A vous de trouver la technique qu’il vous faut pour extérioriser les émotions qui vous animent.

Si vous avez des questions vous pouvez m’écrire un mail à sblanchod@gmail.com