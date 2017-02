Le méridien du foie

Le foie est le plus gros des organes humain. Il a plusieurs fonctions, entre autres la production de la bile et la détoxication (il nettoie et filtre).

Entre 1h et 3h, c’est le méridien du fois qui est concerné. Si vous vous réveillez souvent à cette heure-ci, il est possible que vous ayez de la colère. Comment transformer cette colère pour vous en libérer et passer de bonne nuit ? La prise de conscience de cette émotion et la comprendre peut déjà bien vous aider.

La colère pourrait être liée à l’autorité, la vôtre comme à celle de quelqu’un d’autre. Il peut aussi vous arriver de ressentir de l’insécurité par rapport à l’avenir et éprouver la peur de manquer.

Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Toutes les informations sont sur mon site