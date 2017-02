Le méridien du poumon

Le poumon est un organe de la respiration qui est fondamental, car il permet les échanges gazeux (il fournit l’oxygène à l’ensemble de l’organisme et permet l’élimination du gaz carbonique contenu dans le sang).

S’il vous arrive de vous réveiller entre 3h et 5h, il se peut que vous ressentiez du chagrin et que vous n’arriviez pas à mettre des limites, à dire non. Est-ce qu’une situation ou quelqu’un vous étouffent ? Vous sentez-vous étouffer par une autorité ? La vôtre ou l’autorité de quelqu’un ?

