Ce coup de théâtre était prévisible… Kanye West a annulé sa tournée européenne. Le rappeur qui vient tout juste d’être hospitalisé après avoir fait une crise psychotique causé par l’épuisement, avait déjà annulé le reste de sa tournée outre-atlantique. Désormais c’est ses dates en Europe que le mari de Kim Kardashian est forcé d’annuler. Si c’est la déception pour les fans de Yeezus, il s’agit là d’un mal nécessaire. Le papa de North et Saint West a encore besoin de repos.

On sait à quel point Kanye était enthousiaste à l’idée d’amener sa tournée « Saint Pablo » en Europe. Lorsqu’il l’annonçait en août dernier il disait : « On est en train d’organiser la tournée à l’heure actuelle. J’ai hâte de vous faire découvrir les différentes mélodies et l’histoire qui se cache derrière la tournée. »