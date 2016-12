Perrie Edwards veut passer Noël en solo. La chanteuse du groupe Little Mix espère profiter de la période des fêtes pour faire le vide et se retrouver. Perrie a expliqué qu’elle souhaitait s’offrir un séjour au soleil après avoir durement travaillé sur son album « Glory Days » et après avoir assuré la promotion de ce dernier dans toute l’Europe.

S’adressant au magazine britannique Star, l’ancienne fiancée de Zayn Malik a expliqué : « Je pense partir quelque part où il fait chaud, où je pourrai éteindre mon téléphone et être seule. »