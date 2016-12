Charlie Hunnam sait comment faire pour que Morgana McNelis, sa petite-amie de longue date, le pardonne après avoir mal agi.

L’acteur de « Sons of Anarchy » a dû abandonner sa partenaire pendant près d’un an pour tourner le film « Lost City of Z » en Amérique du Sud. Mais comme Charlie s’en est voulu d’avoir dû mettre de la distance entre lui et Morgana, l’acteur de 35 ans a décidé de se faire pardonner en couvrant sa compagne de cadeaux y compris des bijoux.

Il a expliqué au magazine Us Weekly : « Nous sommes partis en Colombie et le système de courrier ne fonctionne pas très bien là-bas. Ce n’est pas fiable du tout. J’ai reçu lettre d’elle qui disait qu’elle n’avait pas reçu toutes les lettres que je lui ai envoyé. »

Charlie s ‘est senti comme un « bâtard » et il a donc décidé de lui offrir des «émeraudes merveilleuses mais pas trop chère ».