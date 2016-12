Chris Brown a retrouvé l’amour ! Le chanteur de R&B fréquente le mannequin Krista Santiago. Et les choses deviennent de plus en plus sérieuses entre les deux tourtereaux. L’interprète de « With You » aurait remis les clés de sa villa de Los Angeles à la jolie brune.

Une source a confié au site HollywoodLife.com : « Chris et Krista sont en couple. Il a appris de ses relations avec Rihanna et Karrueche Tran et il veut tenir cette relation à l’écart des médias. Mais le fait qu’il la garde secrète ne signifie pas que leur relation n’est pas passionnée.»

Apparemment Chris et Krista ont beaucoup de points communs, ils sont tous les deux fans de peinture et de musique.