Kim Kardashian et Kanye West ont décidé de suivre une thérapie chacun de leur de côté. Les deux stars ont dû faire face à des expériences traumatisantes récemment : Kim a été victime d’une agression à main armée et Kanye a dû être interné après avoir fait une crise psychotique lié au stress et à l’épuisement.

Une source a révélé au magazine People : « Ils suivent une thérapie individuellement. Kim essaye de se reconstruire après son braquage. Kanye reçoit de l’aide pour sa dépression et il apprend à gérer son stress. Ils pensent peut-être à la thérapie de couple, mais pour le moment aucune séance n’a eu lieu. »