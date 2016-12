Miley Cyrus et Liam Hemsworth ne sont pas encore mariés, mais Liam fait déjà partie de la famille Cyrus.

Le clan Cyrus -composé de Tish et Billy Ray, les parents et de Trace, Noah, Braison, Brandi, Cody et Miley- a invité la star de "Hunger Games" à passer les fêtes avec lui aux Etats-Unis.

C’est Brandi Cyrus, la soeur aînée de l’interprète de "We Can’t Stop" qui a annoncé la nouvelle sur Instagram, visiblement ravie de voir son futur beau-frère prendre part aux festivités.

Elle a écrit: "La fête de Noël bat déjà son plein chez les Cyrus".