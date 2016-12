Meek Mill commencera 2017 en beauté !

Le rappeur va recevoir la modique somme de 200 000 dollars pour se produire dans une boite de nuit branchée de Miami, le soir du nouvel an. Le petit-ami de la rappeuse Nicki Minaj recevra également la somme de 20.000 dollars pour couvrir ses dépenses (frais de voyage et frais de séjour) et celles de son entourage. En outre au cours de la soirée, l’alcool coulera à flot pour l’interprète de « All Eyez On You ». Le club de Floride mettra dix bouteilles de Ace of Spades, cinq bouteilles de Moet et des bouteilles de Tequila à la disposition de Meek Mill pour qu’il puisse se rafraichir ou du moins se mettre dans l’ambiance avant d’assurer le spectacle.