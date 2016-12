Brad Pitt et Angelina Jolie n’en ont pas fini de se battre pour la garde de leurs six enfants. Après avoir vu sa dernière demande au juge refusée, Brad retente le coup et accuse cette fois Angie de ne pas agir dans l’intérêt de leurs six enfants.

L’acteur de « Fight Club » a rempli un nouveau dossier à l’encontre d’Angelina. Revenant sur la garde des enfants, il explique également pourquoi les documents judiciaires doivent rester privés. Il estime que sa femme n’agit pas dans l’intérêt des enfants et en a déjà trop dévoilé. L’actrice de 41 ans a « exposé les enfants et rendu public le nom de leurs thérapeutes», selon Brad.

Le papa de Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox et Vivienne veut absolument que la vie privée de ses enfants soit protégée. Il accuse Angelina « d’être déterminée à ignorer les standards sur lesquels ils se sont mis d’accord pour l’intérêt de leurs enfants, elle essaie de rendre public toutes les accusations qu’elle peut, sans faire attention aux conséquences pour les enfants mineurs. »

Même si sa dernière demande a été refusée, Brad ne compte pas se laisser faire et pourrait obtenir gain de cause si les deux partis finissent par s’entendre.