Camila Cabello peut faire confiance à sa bonne étoile.

La chanteuse qui vient à peine de dire au revoir à ses acolytes du groupe Fifth Harmony -Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane et Lauren Jauregui- s’est proposer une offre alléchante de la part du grand Simon Cowell.

Selon des informations obtenues par le quotidien britannique The Sun, le producteur de 57 ans et juge vedette du télé-crochet X-Factor outre-manche a proposé à la starlette de 19 ans d’intégrer son label Syco qui a produit de grand nom de la scène pop actuelle tel que les One Direction.