Mercredi 21 décembre, Lucy Hale a été victime d’une cyber-attaque, l’actrice a vu son téléphone pirater et ses photos intimes dévoilées sur internet. Mais la réaction de la star de « Pretty Little Liars » ne s’est pas faite attendre. Elle s’est servi de son compte Twitter pour s’exprimer au sujet de l’affaire et en a profité pour tâcler sévèrement le responsable de cette cyber-attaque.

Lucy a écrit: «Je n’allais pas commenté quelque chose d’aussi ridicule, mais puisque 2017 sera l’année où je dirai ma vérité… Je vais dire quelque chose. »

« Une fois encore, une femme a été violé sous l’oeil du public, volé et son corps a été exposé aux yeux de tous. Je ne vais pas m’excuser de vivre ma vie et d’avoir une vie privée qui m’appartient. »