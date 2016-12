Mauvaise nouvelle pour Nick Cannon, l’état de santé de l’humoriste américain -qui souffre du Lupus, une maladie qui s’attaque au système immunitaire- s’est dégradé. L’ancien mari de la chanteuse Mariah Carey, avec laquelle il a eu les jumeaux Moroccan et Monroe, va donc devoir fêter Noël à l’hôpital.

C’est Nick lui-même qui a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans via ses comptes sur les réseaux sociaux. Il a posté une photo de lui sur laquelle il apparaît branché à un moniteur cardiaque du du centre hospitalier Cedars-Sinaï de Los Angeles. En légende on pouvait lire : « Pour tout ceux qui ont essayé de me contacter ces derniers jours, voilà où j’étais. Et je serai à l’hôpital pendant Noël ».