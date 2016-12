Kylie Jenner a été d’une « grande aide » pour Blac Chyna en s’occupant très régulièrement de son fils King Cairo. Le mannequin de 28 ans a eu très peu de temps pour elle depuis qu’elle a donné naissance à son deuxième enfant, une petite fille prénommée Dream, née de sa relation avec le demi-frère de Kylie, Rob Kardashian.

Apparemment, Blac est extrêmement reconnaissante vis à vis de Kylie, petite-amie du père de King Cairo, le rappeur Tyga. La vedette de téléréalité de 19 ans permet à Chyna de se concentrer sur ses « deux autres bébés ».

Un proche raconte : « Kylie a été une grande aide pour elle (Blac Chyna) en s’occupant de King et en rendant ce petit bonhomme heureux. Chyna doit s’occuper de deux autres bébés et ils demandent beaucoup d’attention, ils s’appellent Dream et Rob. »