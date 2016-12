Mariah Carey a définitivement mis son histoire avec le milliardaire australien James Packer derrière elle !

Après l’annulation de ses fiançailles avec l’homme d’affaire, la chanteuse a décidé de se rabattre sur son danseur un dénommé Bryan Tanaka. Alors qu’on pensait que leur histoire ne durerait pas, les deux tourtereaux nous ont pris par surprise.

En effet, les choses deviendraient de plus en plus sérieuses entre Bryan et l’interprète de « Hero ».

Une source a confié au site Entertainment Tonight : « Elle craque pour lui maintenant. (Bryan) s’entend super bien avec ses jumeaux, Moroccan et Monroe. »

Apparemment, Mariah aurait gâté Bryan pour Noël. « Elle lui a acheté des vêtements de grands couturiers pour Noël, dans les boutiques de luxe d’Aspen. »

Bryan et Mariah sont totalement épris l’un de l’autre, « ils marchent main dans la main et sont toujours affectueux l’un envers l’autre. Ils s’embrassent en permanence. »