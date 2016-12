Taylor Swift a rendu visite à un vétéran de la seconde guerre mondiale.

La chanteuse s’est rendu au domicile de l’homme de 96 ans, dans l’état du Missouri le 26 décembre dernier.

Taylor voulait remercier Cyrus Porter, qui faisait récemment l’éloge de l’interprète de « Shake It Off ». Selon Porter, la musique de la jolie blonde lui a permis de se rapprocher de ses petits-enfants.

Dans une vidéo publiée en ligne, on peut voir la pop star dans une maison de retraite, entourée de ses fans les plus âgés. Les retraités saluaient Taylor et lui offraient de nombreux cadeaux. Taylor a ensuite posé pour les photographes et a même repris plusieurs de ses tubes de pour Cyrus.