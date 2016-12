Alors qu’elle faisait une course avec son petit-ami, le rappeur Mac Miller, Ariana Grande, a fait la rencontre d’un fan pour le moins impoli.

La chanteuse de 23 ans a publié un long message sur Twitter pour partager sa mésaventure avec ses fans. La note disait : « Je suis allée acheter de la nourriture avec mon petit-ami ce soir et un jeune homme nous a suivi jusqu’à la voiture pour dire à Mac à quel point il était fan de lui. Il était bruyant et excité et le temps que M s’asseye sur le siège conducteur il était quasiment dans la voiture avec nous. J’ai pensé que tout cela était mignon jusqu’à ce qu’il dise ‘Ariana est super sexy mec je te vois, je te vois la sauter !!! »

Des paroles qui ont énormément choqué et blessé l’interprète de « Dangerous Woman ».

« La sauter ?(…) Cela peut ne pas paraître important pour certain d’entre vous mais je me sens malade et comme un objet. J’étais juste à côté quant il a dit ça (…) Je ne suis pas un bout de viande qu’un homme peut utiliser pour son plaisir. Je suis un être humain adulte en couple avec un homme qui me traite avec amour et respect. »