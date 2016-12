Elton John devrait rendre un hommage en chanson à son ami George Michael, décédé le 25 décembre, lors des obsèques de ce dernier qui devraient avoir lieu début janvier. Le musicien de 69 ans envisagerait de reprendre son fameux tube en duo avec le chanteur de Wham! « Don’t Let The Sun Go Down On Me », qu’ils ont enregistré en 1992.

Cet hommage devrait être riche en émotions. Une source a raconté : « Il y aura tellement de personnes endeuillées et d’amis. Il s’agira des plus grosses funérailles depuis la mort de Lady Di. Comme pour la princesse Diana, Elton chantera pour les derniers adieux. »

Si les détails concernant les obsèques de George se font encore rare. On murmure qu’il y aura deux cérémonies : une pour la famille et l’autre pour les fans.