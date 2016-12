Les efforts de Khloé Kardashian ont fini par payer!

La vedette du petit écran a été nommée célébrité la plus en forme de 2017 par le magazine Heat.

La star de « L’Incroyable Famille Kardashian » a toujours prôné un mode vie sain : elle fait de l’exercice cinq fois par semaine et ne mange pas de cochonnerie afin de se sentir bien dans sa peau.

Dans les colonnes du magazine américain, le juge Dalton Wong a expliqué son choix : « Khloé n’essaye pas d’entrer dans le moule ou de faire ce que les autres filles font. Elle ne se soucie pas de ce que les autres veulent qu’elle soit. Elle fait travailler ses jambes pour les apprécier encore plus et non pour les rendre plus mince. Elle fait tout ce que je conseillerais à ma fille: aime la façon dont tu es faite et ne te force pas à faire une certaine taille. »

Voici les dix première du classement « Miss Fitness 2017»;

1 – Khloé Kardashian

2 – Scarlett Moffatt

3 – Nicole Scherzinger

4 – Caroline Flack

5 – Davina McCall

6 – Charlotte Crosby

7 – Ashley Graham

8 – Britney Spears

9 – Adriana Lima

10 – Jessica Ennis-Hill