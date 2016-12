Chris Martin a rendu hommage à George Michael, lorsqu’il s’est produit dans un centre pour sans-abri de Londres, le 27 décembre dernier. Le leader du groupe Coldplay a repris le titre « Last Christmas » de Wham’s, ainsi que de nombreux titres de sa propre composition.

Un des bénévoles du centre a publié une vidéo de lui au côté de Chris sur Instagram, en légende on pouvait lire: « Ce moment quand Chris Martin de Coldplay débarque au Crisis, refuge de Noël, sans caprice, sans fanfare et sans la presse pour aider à faire du thé et du café et joue de la guitare pour que les invités puisse pousser la chansonnette. »