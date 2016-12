Aïe, Aïe, Aïe ça chauffe entre Drake et la Bomba Latina !

Le rappeur canadien et Jennifer Lopez ont fait monter la température sur Instagram en dévoilant un cliché d’eux en train de s’enlacer tendrement. Mais tout le monde n’est pas fan de ce témoignage d’affection et surtout pas Rihanna.

La belle barbadienne serait loin d’apprécier la nouvelle relation de son ex. Une source explique : « Cette photo d’eux en train de se câliner a rendu Rihanna malade. Au point qu’elle a voulu jeter son téléphone portable du troisième étage. »

De leur côté, Drake et Jennifer mélangent travail et plaisir. « Ils travaillent sur de nouveaux morceaux ensemble mais ils apprécient clairement la compagnie de l’autre pour d’autre raison. Jen adore l’attention et est heureuse de passer du temps avec lui. Drake est très charmant. Il traite Jen avec beaucoup de respect. Elle est complètement séduite. »