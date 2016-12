Emily Ratajkowski aime dévoiler son physique de rêve pour le plus grand plaisir de ses fans qui sont de plus en plus nombreux à la suivre sur les réseaux sociaux.

Le top model de 25 ans est un véritable phénomène sur les réseaux sociaux. Emily vient d’ailleurs de franchir la barre des 10 millions d’abonnés sur Instagram. Une nouvelle occasion que la belle brune a saisie pour se déshabiller.

La star a pris la pose dans le plus simple appareil, assise dans une baignoire. Si Emily était complètement nue l’actrice de "Gone Girl" a pris soin d’habiller son regard d’une paire de lunettes vintage. Elle a accompagné le fameux cliché du message suivant : « Une intello assise dans la baignoire, souriant parce que vous êtes maintenant 10 millions ! Merci, merci. »