Rita Ora se sent «seule».

La chanteuse de 26 ans est célibataire depuis qu’elle s’est séparée de Richard, le fils du couturier Tommy Hilfiger en juillet dernier. La nouvelle présentatrice de «America’s Next Top Model» a hâte de retourner au Royaume-Uni pour pouvoir se concentrer sur sa musique.

Elle a expliqué: «La scène me manque. Etre à la maison me manque, voir les gens m’écouter chanter me manque, les écouter chanter les paroles de mes chansons aussi. Cela m’émeut et me permet de réaliser à quel point je suis bénie. Je me sens très seule à l’heure actuelle.»

En 2017 Rita prévoit de revenir sur le devant de la scène musicale. La chanteuse a récemment signé avec le label Atlantic Records après une longue bataille judiciaire contre Roc Nation, le label de son ancien mentor, Jay-Z.

L’interprète de «I Will Never Let You Down » a expliqué : « J’ai pris le contrôle de ma carrière, surtout cette année. Je n’ai jamais été en position de force dans ma carrière comme c’est le cas aujourd’hui. »