Kate Winslet a rendu un hommage émouvant à son ami et confrère Alan Rickman. Les deux stars ont eu l’occasion de collaborer sur deux projets cinématographiques. D’abord en 1995 dans « Raison et Sentiments » puis 20 ans plus tard, en 2015, dans « Les Jardins du Roi ».

A l’approche du premier anniversaire de la mort d’Alan, Kate a jugé bon de révéler à quel point l’acteur était un homme généreux. Un homme qui n’hésitait pas à partager la fortune qu’il avait accumulée en jouant le professeur Rogue dans la saga Harry Potter.

Dans les colonnes d’Entertainment Weekly, Kate a déclaré : « Il a toujours été quelqu’un de doux. Si je devais décrire Al en un mot je dirais gentil. Il était tellement gentil. Aux funérailles d’Al, Juliet Stevenson a raconté comment à chaque fois qu’Al sortait diner, il s’arrangeait toujours pour régler la note pour que personne n’ait à leur faire. Il disait toujours ‘ça tient en deux mots : Harry Potter’. »

Alan est décédé à l’âge de 69 ans le 14 janvier 2016 à Londres, après avoir perdu une bataille secrète contre le cancer.