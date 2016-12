Lindsay Lohan est une femme pleine d’imagination. La star de « Lolita Malgré Moi » aimerait tourner la suite du célèbre film, et a déjà imaginé le scénario.

Elle doit encore convaincre l’auteur et le producteur du film. Mais Lindsay ne perd pas espoir. Elle leur parle régulièrement afin qu’ils réfléchissent au second volet de « Lolita Malgré Moi ». Lors d’une interview sur Facebook Live, l’actrice de 30 ans a ainsi déclaré : « J’essaye tellement de faire un Lolita Malgré Moi 2. Ce n’est pas moi qui décide. Je sais que Tina Fey [l’auteur et l’actrice du film] et Lorne Michaels [le producteur] et Paramount sont très occupés. Mais je vais continuer à forcer et à les pousser jusqu’à ce qu’on le fasse. »

Ce n’est pas la première fois qu’un spin-off de la célèbre comédie est évoquée. Tina Fey avait déjà révélé en mars dernier qu’elle travaillait sur une adaptation du film en comédie musicale, avec son mari Jeff Richmond. Quant à Rachel McAdams alias Regina George, elle avait déclaré qu’elle adorerait reprendre son rôle de méchante, car elle « a adoré tourner ce film ».

Une suite pourrait donc peut-être voir le jour dans les prochaines années. Lindsay Lohan est déterminée et a déjà tout imaginé. Elle a révélé : « J’ai déjà écrit un scénario. J’attends juste une réponse. Je sais que Mark Waters, le directeur, serait content de le refaire. […] J’adorerais avoir Jamie Lee Curtis et Jimmy Fallon dans le film. »